Число жертв лобового столкновения иномарок в Туве выросло до шести

В реанимационном отделении республиканской больницы Тувы умер 17-летний юноша, получивший 6 ноября тяжелые травмы в ДТП на федеральной трассе. Пять человек скончались на месте происшествия. Еще один пострадавший остается в больнице.

Авария произошла на 840-м километре дороги Р-257 "Енисей" - Toyota Wish лоб в лоб столкнулась с Toyota Voxy. Пять человек погибли, двое попали в реанимацию, еще троим врачи оказали помощь на месте ДТП.

Вчера за несколько минут до полуночи в правительстве региона сообщили, что один из пострадавших - 17-летний юноша - умер в больнице.

Глава Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что к трагической аварии привели несколько факторов, в частности, недостаточная видимость при снегопаде и несоблюдение правил движения транспорта.

Руководитель республиканского минтранса получил указание держать состояние автодорог под особым контролем, обеспечить расчистку трасс и обработку против гололеда. "По сведениям миндортранса Тувы, на момент аварии покрытие дороги было очищено спецтехникой и обработано", - сообщили в кабмине.