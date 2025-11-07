В массовом ДТП на скользкой горке в Хабаровске разбилось 10 легковушек

В массовом ДТП на скользкой горке в Хабаровске разбилось около 10 легковушек и спецтехника

В Хабаровске произошла массовая авария. Около десяти автомобилей не удержались на скользком спуске и столкнулись. Инцидент случился в Ростовском переулке города в утреннее время, передает Amur Mash.

Причиной многочисленных аварий стал сильный гололед на проезжей части. Из-за сложных погодных условий здесь уже пострадало множество машин. Ситуацию окончательно усугубил спецтранспорт. Машина Водоканала также не удержалась на скользком склоне и съехала в общую кучу, повредив несколько автомобилей. На видео попал момент этой крупной аварии.

Попавшее на запись столкновение выглядело очень впечатляюще и динамично. Фургон фактически смял и сдвинул с места несколько автомобилей. Это самый опасный спуск в Хабаровске. Водители, знакомые с коварством этого участка дороги, сами посыпают его песком.