Три человека пострадали в ДТП в Ставрополе

Молодой водитель 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД

© Московский Комсомолец

В Ставрополе в результате дорожно-транспортного происшествия с различными травмами в больницу доставлены три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Отмечается, что, не справившись с управлением, 20-летний водитель автомобиля Лада Гранта наехал на бордюрный камень, а после на его пути возникло дерево.

«В результате ДТП водитель, а также 20-летний и 17-летний пассажиры получили травмы. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу», - говорится в сообщении.

По установленным данным, молодой водитель 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП осуществляется проверка, уточняются детали происшествия.