В Тюмени на мотоцикле разбился врач из Киргизии

Тюменский КДЦ «Нефтяник» в своих социальных сетях сообщил, что днем 5 ноября произошло смертельное ДТП, в котором погиб врач медико-санитарной части Айбек Инамжонович Аскаров. Он разбился на своем мотоцикле. В учреждении отметили, что Аскаров был светлым и отзывчивым врачом, который «оставил добрый след в сердцах пациентов и коллег».

© runews24.ru

ДТП произошло в районе развязки Мельникайте — Дружбы города Тюмень. Предварительно было установлено, что Аскаров выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник. В записи также сказано, что мужчину похоронят на его родине в Киргизии.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области из-за поломки электричка с пассажирами застряла посреди леса.

В Пермском крае неподалеку от поселка Данилов Луг из реки достали тела четырех рыбаков.