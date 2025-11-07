Под Омском 17-летний водитель снес газовую трубу

Омская блогер Татьяна рассказала в соцсетях о ЧП, которое произошло 2 ноября в Дружино. Виновник аварии — 17-летний водитель «ВАЗа», который вез своих сверстников.

«Автомобиль уезжал от сотрудников ДПС, после чего допустил столкновение с нашим газопроводом. Машина перевернулась и снесла наш припаркованный автомобиль. Газовики отказались ремонтировать нам трубу (ее повреждения зафиксированы на фото ниже - «НО») и подключать газ — якобы труба ремонту не подлежит, нужно делать замену всего оборудования. Для этого нужно ждать окончания выходных, и только 5 числа они приступят. 5 ноября, нам газ никто не подключил — для «Омскоблгаза» эта ситуация не аварийная. Разговаривают по-хамски, ничего делать не хотят. Написала жалобу в прокуратура. У нас дома маленький ребенок, и это наше единственное жилье», — рассказала Татьяна.

В региональной Госавтоинспекции действительно сообщали о данном ДТП. По их информации, молодой водитель не справился с управлением и сначала врезался в газовую трубу, потом снес припаркованную у дома «Тойоту Королла». Пострадал 16-парень — пассажир отечественного авто.

По словам Татьяны, дети в машине были трезвыми. Их родители оперативно возместили ее семье ущерб, нанесенный автомобилю — у него было повреждено крыло и частично дверь.

Сейчас, спустя почти неделю после аварии, газ к дому Татьяны до сих пор не подключили. «Трубу вчера починили, а пуск не дают, — рассказала «Новому Омску» Татьяна. — Обещали вчера, потом — сегодня утром. Уже обед, дома очень холодно, а никого из сотрудников «Омскоблгаза» нет.

Актуальные сроки решения проблемы пострадавшей семье никто не называет. По информации Татьяны, родители виновника ДТП возместила и ущерб за поврежденную трубу «Омскоблгазу».