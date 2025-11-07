Трое взрослых и 3-летний малыш пострадали во время аварии в Костроме

Во время аварии в Костроме пострадал ребенок, узнал KOSTROMA.TODAY.

По информации УГИБДД УМВД России по Костромской области, сообщение о ДТП поступило 6 ноября около 8 утра.

Известно, что на улице Юбилейной в районе дома №22А 65-летний водитель Renault не уступил дорогу LADA на перекрестке. За рулем отечественного авто был 38-летний мужчина. В итоге произошло столкновение, а LADA при этом влетела еще и в Škoda, которой управляла 45-летняя женщина.

В результате аварии водители LADA, Škoda, пассажир Renault и 3-летний пассажир Škoda получили травмы.