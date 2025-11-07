Водитель попал под машину во время дорожного конфликта в Нижнем Новгороде

Необычная авария случилась в Нижнем Новгороде сегодня утром. Двое водителей выяснили отношения на дороге. В этот момент одного из них переехала машина, передает Тelegram-канал «Вести-Приволжье +».

На оживленной трассе вспыхнул конфликт между 31-летний водитель «Шевроле Нивы» и 41-летний водитель «Рено». Мужчины что-то не поделили на дороге сегодня утром.

Во время спора один из водителей упал на проезжую часть. В этот момент по нему проехалась проезжавшая мимо машина. Правда, колесо зацепило лишь руку. Поэтому серьезно спорщик не пострадал.

Травмированному оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.