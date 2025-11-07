В Орске в лобовом ДТП пострадал двухлетний мальчик

Орские полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал двухлетний пассажир «ВАЗа». О произошедшем рассказали в областном УМВД.

© ProOren

Инцидент произошел сегодня утром на ул. Путейской. Водитель автомобиля «ВАЗ 21124» 1991 года рождения, обгоняя автомобиль, выехал на встречную полосу, где столкнулся с авто «СЕАЗ 11113- 02».

В результате ДТП двухлетний пассажир «ВАЗа» с черепно-мозговой травмой был госпитализирован в горбольницу Орска.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.