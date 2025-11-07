В Пензенской области произошло ДТП с участием двух большегрузов

Мужчина погиб в результате ДТП с участием двух большегрузов, которое произошло на 338 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе Пензенской области в минувший четверг, 6 ноября.

© ИА PenzaNews

«Предварительно установлено, что [...] водитель автомобиля «Renault Premium» в составе с полуприцепом «Schmitz» – мужчина 1964 года рождения допустил наезд на стоящий автомобиль «MAN» и пешехода – мужчину 1981 года рождения, который находился рядом с автомобилем «MAN» и до момента ДТП являлся водителем данного транспортного средства. В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В нем добавляется, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.