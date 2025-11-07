BMW и грузовик врезались в Лефортовском тоннеле в Москве

Авария с участием двух машин произошла в Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве. Там врезались BMW и грузовик марки «ГАЗ». Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

— BMW и грузовик «ГАЗ» столкнулись в Лефортовском тоннеле на ТТК, — говорится в публикации.

В результате ДТП никто не пострадал. В районе аварии образовалась пробка.

Ранее «газель» столкнулась с каретой скорой помощи на выезде из тоннеля на пересечении с Каширским шоссе. Водители не пострадали. Другая авария произошла в Лефортовском тоннеле 16 октября. Тогда там врезались сразу несколько машин. Движение было затруднено, на месте работали сотрудники экстренных служб.