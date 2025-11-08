В Таиланде рухнул с холма автобус с россиянами

В Таиланде рухнул с холма экскурсионный автобус с российскими туристами. Пострадали 11 человек, пишет Telegram-канал Mash.

© Соцсети

Инцидент произошел накануне, в Лум-Сумском районе. Отдыхающие направлялись к водопаду Сай Йок Вохит в рамках популярной экскурсионной программы «Река Квай»

По данным канала, 7 человек после получения первой медицинской помощи отказались от госпитализации — их отправили в ближайший отель. Двое, в очень тяжелом состоянии, попали в госпиталь Канчабури. Еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Момент смертельного ДТП в Москве сняла камера видеонаблюдения

Среди пострадавших 5 девушек и 6 мужчин, возраст туристов от 20 до 52 лет.

Ранее сообщалось, что в районе Банг Ламунг провинции Чонбури на юге Таиланда попал в ДТП автобус с россиянами. 74-летний водитель не справился с управлением и врезался в ограждение пункта взимания платы.

Пострадали 30 человек из 40, находившихся в салоне. Часть пострадавших была доставлена в местную больницу.