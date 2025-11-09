В Таиланде в результате ДТП с автобусом пострадали россияне

В Таиланде в результате ДТП с автобусом пострадали шесть россиян
В Таиланде в провинции Канчанабури в результате ДТП с автобусом пострадали 11 человек, в том числе шесть россиян.
Об этом сообщили в посольстве России в Таиланде.
Отмечается, что российские граждане получили травмы лёгкой степени тяжести, их выписали из больницы. Сейчас они находятся в Паттайе.
Серьёзно пострадала туристка из Белоруссии. Её состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное, добавили в диппредставительстве.
