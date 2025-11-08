Автобус с ехавшими на экскурсию детьми попал в ДТП под Курском, есть раненые

Дорожная авария с микроавтобусом с белгородскими школьниками, ехавшими на экскурсию в монастырь Курская Коренная пустынь, расположенный в местечке Свобода, произошла в Курской области. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ранены семь человек - один в легковом автомобиле, с которым и произошло столкновение, а также шестеро - в микроавтобусе.

© Российская Газета

Среди них двое взрослых - водитель и сопровождающая женщина, а также четверо подростков.

Все госпитализированы в больницу в Курске: медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн добавил, что детям госпитализация не потребовалась. Всех пострадавших теперь транспортируют в Белгород.

Тем временем Вячеслав Гладков поручил разобраться в деталях организации поездки. Он отметил, что "перевозка детей - жестко регламентированный процесс, который должен строго контролироваться".