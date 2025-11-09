На ЕКАДе случилось смертельное ДТП

Вечером 7 ноября на 35-м километре ЕКАД водитель автомобиля Mitsubishi врезался в фуру, которая начала разворачиваться перед ним.

В результате аварии водитель легковушки скончался в больнице, пишет «Ревда-инфо».

«Водителя легковушки с тяжелыми травмами доставили в 23-ю городскую клиническую больницу, где он умер», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что водитель авто двигался со «скоростью, не обеспечивающей безопасность», и не смог быстро среагировать на маневр фуры.

По словам других автолюбителей, в момент аварии на дороге было темно и скользко. Сейчас устанавливается личность погибшего.

В ГАИ напоминают, что несоблюдение безопасной дистанции и скоростного режима — одна из основных причин тяжких аварий. Водителей призывают быть особенно внимательными при движении в плотном потоке на многополосных магистралях и выбирать скорость, которая позволит вовремя среагировать на маневры других машин.