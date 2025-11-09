Криптобизнесмен разбился в аварии на севере Москвы

На севере российской столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Lamborghini Urus. Об этом сообщил Shot.

В результате этой аварии не стало двух человек. Еще двое — пострадали. Есть сведения, что за три месяца на этот автомобиль было выписано 86 штрафов на 1,1 миллиона рублей.

Авария произошла около 1:30 ночи в районе Молжаниново — на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. Автомобиль врезался в столб, перевернулся и вспыхнул.

По данным Иван Соловьев. Их обоих не удалось спасти. Травмы получили 21-летний Никита Тезиков и 22-летний Кирилл Мочалов﻿.

