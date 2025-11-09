Водитель, скрывшийся с места ДТП на Борской дамбе, найден погибшим

В Нижнем Новгороде произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. На Борской дамбе автомобиль "Хендай" совершил столкновение с несколькими отбойниками, после чего водитель скрылся с места аварии, сообщил NI Mash.

По свидетельствам очевидцев, водитель покинул место происшествия и направился в лесной массив. Инцидент произошел в ночное время, что осложнило поисковые работы. К счастью, в результате аварии никто из других участников дорожного движения не пострадал.

Спустя несколько часов поисков мужчина был обнаружен спасателями без признаков жизни. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следственные органы проводят проверку по факту гибели человека.