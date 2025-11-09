На АЗС в Бурятии опрокинулся бензовоз

Бензовоз перевернулся на автомобильной заправочной станции (АЗС) в поселке Нижнеангарск в Северо-Байкальском районе Бурятии.

Об этом сообщило Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

«На автозаправочной станции <...> по улице Зеленая, 14 опрокинулся прицеп бензовоза Volvo с емкостью. В прицепе находилось 9300 литров бензина АИ-92», — говорится в заявлении.

По данным агентства, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и представители АО «Экоспас». Специалисты организовали работы по сбору вытекших нефтепродуктов и ограничению разлива.

В публикации подчеркивается, что все службы действуют в режиме повышенной готовности. В настоящее время их основная задача заключается в локализации аварии и минимизации ущерба, который мог быть причинен экологии.

