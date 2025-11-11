В Самарской области Volkswagen врезался в "Газель" и вылетел с трассы

В воскресенье, 9 ноября, в 15:10 мужчина за рулем Volkswagen ехал по 6-му километру трассы Николаевка — Черновский — Белозерки в Волжском районе губернии. Однако во время движения он вылетел на встречку и столкнулся с "Газелью". От удара иномарку выбросило с дороги и перевернуло.

© СОВА

Известно, что в "Газели" было 13 человек и 1 водитель. В ДТП есть один пострадавший. Его госпитализировали.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. На данный момент движение на указанном участке частично перекрыто.

Ранее в Чапаевске водитель "Газели" насмерть сбил пешехода. Тот шел по проезжей части.