Автомобиль сбил 89-летнюю женщину во дворе в Нижнем Новгороде

Автомобиль сбил пенсионерку у дома №53к5 по проспекту Ленина Нижнем Новгороде днем 9 ноября. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

44-летний водитель Lada Granta двигался задним ходом по дворовой территории. Не убедившись в безопасности маневра, он сбил 89-летнюю женщину. Ее госпитализировали.

