В Москве авария затруднила движение на СВХ

В Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 27 км СВХ (в районе д.40Б по ул. Уткина) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате произошедшего движение транспорта затруднено на 2,8 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

До этого легковой автомобиль Toyota Corolla и маршрутный автобус Hyundai County столкнулись в районе села Гремячинск в Прибайкальском районе Бурятии. По предварительной информации, авария произошла утром 10 ноября примерно в 7:00 по местному времени (2:00 мск). Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего пассажира легкового автомобиля. Также травмы получила пассажир маршрутного автобуса. Водитель Toyota Corolla не выжил в аварии.

