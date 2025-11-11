Авария с фурой заблокировала движение автотранспорта в Бурятии

© Московский Комсомолец

Фура перевернулась на трассе в Бурятии из-за сложных погодных условий. Груз раскидало о дороге. Образовался серьезный затор, передает Тelegram-канал Babr Mash.

Авария случилась на автодороге Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо. По предварительной информации, водитель грузовика впервые двигался по данному маршруту. Очевидцы происшествия сообщили эту деталь. Неблагоприятные погодные условия усугубили ситуацию на дороге.

Из-за сильного снегопада и образовавшегося гололеда водитель не справился с управлением. Тяжелая фура опрокинулась на проезжей части. Перевозимый груз разбросало по обочинам дороги.

Сам водитель грузовика остался жив после серьезной аварии. Однако мужчина пребывает в состоянии сильного шока. Медики оказывают ему необходимую помощь на месте происшествия.

В настоящее время в регионе сохраняются сложные погодные условия. Снегопад и гололед наблюдаются в Бурятии, Иркутской области и Забайкалье. Специалисты рекомендуют водителям соблюдать особую осторожность. Рекомендуется сохранять повышенное внимание на дорогах.