В Сергиевском районе в ДТП погиб водитель "Приоры"

В Сергиевском районе в ночном ДТП погиб водитель "Приоры"
18-летняя девушка-водитель на автомобиле LADA Priora двигалась по трассе Урал – Сергиевск – Челно-Вершины. На 8-м км дороги она потеряла контроль над машиной и врезалась в отбойник. Водитель скончалась на месте происшествия.
Специалисты противопожарной службы отключили аккумулятор и собрали первичную информацию о ДТП.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
А днем ранее в Волжском районе столкнулись попутный Daewoo Nexia и грузовик МАЗ. От удара шофер легковушки погиб.