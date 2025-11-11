В Сергиевском районе в ДТП погиб водитель "Приоры"

18-летняя девушка-водитель на автомобиле LADA Priora двигалась по трассе Урал – Сергиевск – Челно-Вершины. На 8-м км дороги она потеряла контроль над машиной и врезалась в отбойник. Водитель скончалась на месте происшествия.

Специалисты противопожарной службы отключили аккумулятор и собрали первичную информацию о ДТП.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

А днем ранее в Волжском районе столкнулись попутный Daewoo Nexia и грузовик МАЗ. От удара шофер легковушки погиб.