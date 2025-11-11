В ДТП с грузовиком в Египте пострадали трое детей

Три ребенка из России пострадали в аварии с грузовиком в Египте, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление здравоохранения провинции Красное море.

© Газета.Ru

Отмечается, что одному из пострадавших 13 лет, а двум другим — по 10. Дети отделались ушибами.

ДТП произошло 11 ноября на дороге Рас-Гареб – Хургада. Туристических автобус выехал из Аль-Гардафы в рамках тура по Каиру и столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 27 россиян. Известно как минимум об одном летальном случае.

В середине августа этого года по дороге из Шарм-эш-Шейха автобус, в котором было 40 российских туристов врезался в ограждение и упал на бок. После 30 пострадавших граждан России распределили по больницам. Власти рассказывали, что большинство российских граждан получили незначительные травмы.

Ранее в Египте опубликовали имена пострадавших в ДТП с автобусом с грузовиком.