На трассе «Иркутск – Чита» водитель Toyota Hilux наехал на дерево

Водитель не справился с управлением и наехал на дерево
Днем 10 ноября на трассе «Иркутск – Чита» водитель «Toyota Hilux» 1984 года рождения предположительно не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.
В результате ДТП 11-летняя пассажирка, пристегнутая ремнем безопасности, была доставлена в медицинское учреждение и госпитализирована.
Все участники происшествия являются жителями Республики Бурятия.
Сотрудники полиции продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии.
