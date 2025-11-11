На трассе «Иркутск – Чита» водитель Toyota Hilux наехал на дерево

Днем 10 ноября на трассе «Иркутск – Чита» водитель «Toyota Hilux» 1984 года рождения предположительно не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

В результате ДТП 11-летняя пассажирка, пристегнутая ремнем безопасности, была доставлена в медицинское учреждение и госпитализирована.

Все участники происшествия являются жителями Республики Бурятия.

Сотрудники полиции продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии.

