Раскрыты подробности о состоянии попавших в ДТП в Египте россиян

Четверо российских туристов, попавших в ДТП в Египте, находятся в тяжелом состоянии. Подробности их состояния раскрыл глава управления здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби в беседе с РИА Новости.

© Lenta.ru

«Четверо россиян, пострадавших в столкновении автобуса с грузовиком на трассе Рас-Гареб — Хургада, направлены в другие больницы: один — в одну из больниц Каира, трое — в больницу Хургады», — также заявил он.

В Генконсульстве РФ в Хургаде, в свою очередь, сообщили ТАСС, что в больницах Египта после ДТП остаются пятеро россиян.

О трагедии с туристическим автобусом в Египте стало известно 11 ноября. Он столкнулся с грузовиком на дороге, в результате чего не выжили два человека — водитель автобуса и россиянка. Еще 39 пассажиров получили травмы.