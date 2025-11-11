В Иркутской области 23-летняя женщина, сдавая задним ходом, сбила 90-летнюю бабушку и проехала по ней, пенсионерка была доставлена в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел 11 ноября после 16:00 (21:00 по московскому времени) на площади Конституции города Железногорска-Илимского.

На кадрах с места происшествия, размещенного в соцсетях, видно, как автомобиль, сдавая задним ходом со стоянки, сбивает человека и проезжает по нему. Затем вместо того, чтобы остановиться и выйти из машины, водитель начинает движение вперед и повторно наезжает на человека.

«Предварительно установлено, что 23-летняя женщина за рулем автомашины Toyota Corona при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на пешехода, который двигался по площади Конституции», — говорится в тексте.

В результате ДТП 90-летняя пенсионерка получила телесные повреждения, ее экстренно доставили в больницу. Известно, что стаж водителя составляет менее двух лет. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.