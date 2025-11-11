Легковушка врезалась в автобус в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. Легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус напротив дома №40 по улице Путейской в Сарапуле. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

Авария случилась вечером 10 ноября. По предварительным данным, 22-летний водитель «Фольксваген Поло» не соблюдал дистанцию и столкнулся с ехавшим в том же направлении автобусом ПАЗ.

В результате аварии травмы получила 16-летняя девушка, ехавшая в автобусе. Ещё пятерым несовершеннолетним пассажирам потребовалась разовая медицинская помощь.