В Оренбурге на регулируемом перекрестке сбили мужчину

В областном центре сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло утром 11 ноября на ул. Цвиллинга. Водитель легкового авто сбил пешехода, рассказали в УМВД области.

По предварительным данным, около 6 часов утра на регулируемом перекрестке улиц «Цвиллинга-Невельская», 54-летний водитель автомобиля «Хендай Гетс» при повороте сбил 51-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по линии перекрестка.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.