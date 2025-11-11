В Пензе машина с четырьмя пассажирами упала с Бакунинского моста

Минувшей ночью в Пензе в районе улицы Ерик, 5 с Бакунинского моста упал автомобиль, внутри которого находились пять человек. Подробности рассказали в "Пензенском пожарно-спасательном центре".

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Во время движения машина упала с моста и при падении перевернулась на крышу.

"Пострадавшие выбрались из автомобиля самостоятельно, медицинские работники оказали им первую помощь", - рассказали в "Пензенском пожарно-спасательном центре".

Помимо сотрудников УГИБДД и спасателей, на месте происшествия работали пожарные, принимая необходимые меры, чтобы предотвратить возможное возгорание топлива. Подробности произошедшего выясняют специалисты.