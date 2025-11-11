Серьезное ДТП с участием большегруза произошло в Нижегородской области

В жестоком ДТП в Нижегородской области, предварительно, погибли люди

Серьезное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля произошло в Кстовском районе Нижнего Новгорода. По предварительной информации, в результате лобового столкновения есть погибшие.

Инцидент случился недалеко от населенного пункта Ветчак. По словам очевидцев, авария привела к полному перекрытию движения на данном участке дороги.

Последствия ДТП уже вызвали масштабные заторы на трассе. На текущий момент длина образовавшейся пробки достигает 9 километров. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Это происшествие стало уже вторым серьезным инцидентом в том же районе за короткий срок. Накануне грузовой автомобиль с прицепом не справился с управлением и съехал в кювет.