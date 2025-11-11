Подростки на багги наехали на людей в Подмосковье

В подмосковном Тучкове подростки на багги наехали на людей на автостанции. Об этом сообщает Telegram-канале «Вести. Дежурная часть».

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Партизанской. Багги управлял 13-летний подросток, пассажир, который был с ним, также несовершеннолетний. По словам виновника ДТП, его «просто занесло на повороте».

В результате наезда пострадали 19-летняя и 64-летняя женщины. Согласно информации Shot, багги «впечатал пенсионерку» в стену, а другая пострадавшая оказалась под колесами транспортного средства. Машину с нее пришлось убирать очевидцам произошедшего.

«У пожилой пострадавшей — открытый перелом ноги и большая потеря крови, ее пришлось реанимировать на месте. У второй женщины — ушиб головы и бедра. Их госпитализировали», — пишет Telegram-канал «112».

По его данным, несовершеннолетние находились в трезвом состоянии. Как рассказали местные жители, в районе инцидента часто устраивают гонки на багги.