Подростки на багги влетели в толпу людей в Подмосковье

Подростки на багги въехали в толпу людей в Тучково, есть пострадавшие

В Подмосковье подростки на багги протаранили толпу людей, пишет телеграм-канал 112 вечером во вторник.

По предварительной информации, ЧП случилось на улице Партизанской в поселке Тучково. Журналисты уточняют, что управлял багги 14-летний подросток, который в панике пояснил, что "ее саму занесло".

Телеграм-канал 112 уточняет, что в результате происшествия пострадала женщина предпенсионного возраста (у нее открытый перелом ноги и большая потеря крови), а также молодая девушка. По словам очевидцев, багги ехал на большой скорости и влетел в автостанцию в Тучково, сбив двух женщин, которые стояли у входа. Одну из женщин от удара отбросило на несколько метров, а вторую зажало под колесами – на кадрах видно, как багги пытаются сдвинуть с места.

В прокуратуре Московской области уточнили, что установление обстоятельств ДТП взято на контроль. По данным ведомства, ребенку, который управлял багги, 13 лет. Он не справился с управлением и наехал на людей, ожидающих автобус.