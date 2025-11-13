В Хургаде продолжают лечение 12 пострадавших в ДТП россиян

12 российских туристов, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Египте, продолжают находиться в местной больнице. Об этом РИА Новости рассказали в Генеральном консульстве РФ в Хургаде.

В настоящее время в госпитале «Нил» в Хургаде остаются 12 человек, восемь россиян находятся в отелях, шестеро уже вернулись в Россию.

11 ноября сообщалось, что в результате ДТП, которое произошло на востоке Египта, 14 граждан России получили травмы средней степени тяжести.

ДТП произошло 11 ноября на дороге Рас-Гареб — Хургада. Туристический автобус выехал из Аль-Гардафы в рамках тура по Каиру и столкнулся с грузовиком. Сообщалось, что в результате аварии пострадали 27 россиян, в том числе трое детей: одному 13 лет, а двум другим — по 10. Один человек не выжил. В больнице рассказали, что пострадавшие отделались ушибами, их могут выписать 12 ноября.

Ранее в Египте опубликовали имена пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком.