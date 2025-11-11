Четырнадцать россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Египте

Генконсульство России в Хургаде сообщило, что 14 граждан РФ получили травмы средней степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса на востоке Египта.

По данным дипмиссии, один человек погиб, еще 14 были госпитализированы — один в Каире, двое в городе Рас-Гариб и одиннадцать в Хургаде, отмечает RT.

В консульстве подчеркнули, что тяжело пострадавших нет, а 12 туристов, не нуждавшихся в госпитализации, вернулись в отели. Российские дипломаты поддерживают связь с местными властями и медицинскими учреждениями, уточняя обстоятельства произошедшего и состояние пострадавших, передает «Радиоточка НСН».