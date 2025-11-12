Огромная пробка образовалась из-за массового ДТП в Нижнем Новгороде

© В городе N

Массовое ДТП случилось на Бору утром 12 ноября. Причиной столкновения нескольких машин мог стать густой туман, опустившийся на город. На трассе образовалась многокилометровая пробка. Фото с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «Твой Бор».

По словам автомобилистов, около кольца рядом с деревней Золотово в аварию попало пять машин. Водители также сообщают о том, что по этому участку дороги проезда нет и необходимо искать пути объезда.

Информация предварительная. О пострадавших в ДТП и причинах пока ничего неизвестно.

Еще одна авария произошла с участием фуры и нескольких легковых автомобилей случилось на трассе М-7, в районе Стригинского моста.

