Массовая авария произошла в Приморском крае

Массовая авария с участием большегруза и легковушек произошла в Приморском крае

В Приморском крае, недалеко от выезда на старый аэропорт в городе Артем, произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. Момент инцидента был зафиксирован видеорегистратором одного из участников движения. Информирует тг-канал Amur Mash

По предварительной информации, в аварии столкнулись как минимум четыре транспортных средства. Одним из участников столкновения стал грузовой автомобиль, который на большой скорости снес иномарку.

Последствия аварии оказались крайне тяжелыми для одного из легковых автомобилей. Сила удара была такова, что от машины практически осталась лишь груда металла.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. Специалисты проводят все необходимые оперативные мероприятия на месте аварии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего инцидента. Видеозапись с регистратора будет передана правоохранительным органам для детального изучения в рамках проведения проверки.