В Орске водитель Kia сбил переходившую дорогу пенсионерку

Смертельная авария произошла вечером 11 ноября в 20:25 напротив дома №44 по проспекту Ленина. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

© ProOren

Согласно предварительным данным ведомства, 22-летний водитель «Kиа Серато», двигаясь по проспекту Ленина в направлении улицы Суворова, совершил наезд на женщину 1940 года рождения. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

К сожалению, полученные травмы оказались смертельными, и пострадавшая скончалась до прибытия медиков.

В настоящее время по данному происшествию ведется проверка для установления всех обстоятельств и принятия процессуального решения.