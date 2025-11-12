Водитель грузовика устроил ДТП на аэропортовской трассе под Владивостоком

Водитель грузовика сегодня днём устроил массовое ДТП на аэропортовской трассе под Владивостоком, пострадали пять человек, из них трое госпитализированы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию Приморья.

© Deita.ru

35-летний мужчина за рулём грузового фургона JAC 47881A, двигаясь по направлению от села Кневичи в сторону Владивостока, на восьмом километре подъезда к международному аэропорту нарушил безопасную дистанцию и врезался в попутную легковушку Toyota Corolla Fielder, а затем наподдал автомобилю Changan Uni-K. От удара «китаец» столкнулся с Honda Fit.

Водительский стаж виновника аварии составляет 17 лет. Установлено, что в этом году он уже привлекался один раз к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения.

По факту массовой автоаварии с пятью пострадавшими будет расследовано дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Степень тяжести этого вреда будет установлена по результатам медицинской экспертизы.

Напоминаем, что в воскресенье и понедельник в Приморском крае ожидается ухудшение погодных условий: похолодание, снегопад и гололёдные явления. Водителям категорически рекомендуется сменить шины по сезону, кто ещё не успел, и пересмотреть манеру езды – в гололёд будет не до лихачества. На Владивосток влияние циклона тоже распространится, пик непогоды придётся на ночь и утро понедельника.