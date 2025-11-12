Маршрутка протаранила стоящую "Газель" на челябинской трассе

В Челябинской области выясняют обстоятельства аварии на загородной трассе, где маршрутный автобус протаранил стоящую на обочине "Газель" и вылетел с дороги. Пострадали три пассажирки маршрутки, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Сегодня в 07.45 на 171 километре автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурменево-Магнитогорск 54-летний водитель маршрутного автобуса "Магнитогорск-Верхнеуральск" совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль "Газель Некст", - пояснили в ГАИ. - После столкновения автомобили съехали в кювет и опрокинулись.

В маршрутке в момент аварии находились семь пассажиров. Трое из них - 40-летняя женщина, 18 и 16-летние девушки - госпитализированы. Водители не пострадали.

По предварительным данным, виновник аварии не выбрал безопасную скорость движения на покрытой наледью трассе.