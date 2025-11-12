В Самаре 68-летний водитель ВАЗа сбил велосипедиста

В Самаре 68-летний мужчина на ВАЗ-2131 ехал по ул. Ново-Садовой от пр. Кирова. На перекрестке с ул. Губанова при повороте направо он сбил 22-летнего парня на электровелосипеде, который пересекал дорогу по переходу на красный свет. Молодого человека госпитализировали.

А на 38-м км трассы Похвистнево — Клявлино 56-летний мужчина на LADA Priora на скорости вылетел в поле, где машина опрокинулась. Пострадавшего автомобилиста доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 12 ДТП, в которых пострадали 12 человек, двое погибли. Инспекторы выявили 353 нарушения, в том числе 12 фактов неправильной перевозки детей и 10 случаев нетрезвого вождения.