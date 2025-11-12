Пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком под Красноярском

В Красноярском крае автобус с 35 пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Авария произошла сегодня на 297-м километре трассы между столицей региона и Енисейском. ПАЗ, двигавшийся в сторону Красноярска, на встречной полосе врезался в КамАЗ, рассказали в полиции.

Водитель автобуса получил травмы, он госпитализирован. В салоне находились 35 пассажиров. Информация об их состоянии уточняется.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожного происшествия.