Пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком под Красноярском
В Красноярском крае автобус с 35 пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
Авария произошла сегодня на 297-м километре трассы между столицей региона и Енисейском. ПАЗ, двигавшийся в сторону Красноярска, на встречной полосе врезался в КамАЗ, рассказали в полиции.
Водитель автобуса получил травмы, он госпитализирован. В салоне находились 35 пассажиров. Информация об их состоянии уточняется.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожного происшествия.