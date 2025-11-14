Во Владивостоке автомобиль въехал в придорожное кафе

В столице Приморья легковой автомобиль въехал в кафе, которое расположено у дороги на улице Катерной. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС.

Инцидент произошел утром 14 ноября. По данным прокуратуры Приморского края, водитель автомобиля Mitsubishi Eclipse врезался в пункт быстрого питания на высокой скорости.

На место ДТП экстренно прибыли сотрудники МЧС и муниципальные спасатели. Они деблокировали водителя автомобиля, а также персонал кафе. Сообщается, что в результате происшествия пострадали четыре человека, их госпитализировали. Сотрудница кафе погибла.

Региональное надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств происшествия.