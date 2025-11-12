Звезда шоу «Дом-2» Варвина попала в ДТП

Звезда шоу «Дом-2» и близкая подруга телеведущей Ксении Бородиной Наталья Варвина сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом в среду, 12 ноября, она поделилась в своих социальных сетях.

© Вечерняя Москва

Варвина сообщила, что обошлось без травм и испытала лишь небольшой испуг. Ее автомобиль марки Range Rover практически не повредился, несмотря на то, что в него въехали сзади.

— Можно сказать, что я почти не пострадала. А вот парню, въехавшему в меня, повезло меньше. Только я понятия не имею, что дальше делать? Где это чинить и так далее? — сказала она.

По словам девушки, в момент происшествия ее автомобиль стоял на месте, при этом сила удара была настолько велика, что Наталья сначала не решалась оценить ущерб, нанесенный ее машине.

В начале февраля этого года актер Денис Матросов получил травму в результате ДТП с участием автомобиля полиции. Авария произошла на Череповецкой улице в северо-восточном районе столицы Лианозово. По словам очевидцев, полицейская машина двигалась с включенным маяком и сиреной. Сообщалось, что тогда пострадали два правоохранителя.