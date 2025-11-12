Троллейбус насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Чувашии

В Чувашии троллейбус насмерть переехал школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Об этом в среду, 12 ноября, сообщила Госавтоинспекция республики.

— Трагедия произошла <...> в Новочебоксарске на улице Строителей. <...> Водитель троллейбуса <...> допустила наезд на 10-летнего пешехода. От полученных травм школьник скончался на месте аварии, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В региональной прокуратуре добавили, что троллейбус, согласно предварительной информации, двигался на зеленый свет. Согласно предоставленным записям, в момент аварии ребенок говорил по телефону.

На место происшествия прибыл начальник управления Госавтоинспекции Чувашии Владимир Романов, говорится в публикации.

