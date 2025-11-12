Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Севастополе

В Севастополе в среду в ДТП попал рейсовый автобус, сообщают в пресс-службе МВД города.

В сообщении уточняется, что причиной дорожного инцидента стал легковой автомобиль Volkswagen, водитель которого выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил рейсовый микроавтобус Mercedes Benz.

В результате ДТП пострадали три человека, все они пассажирки автобуса. Среди пострадавших две женщины 38 и 40 лет, а также 12-летняя девочка.

Уточняется, что инцидент случился около города Инкерман, по данным МЧС, у пострадавших женщин диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги.