Пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся на скользкой трассе

Женщина пострадала в результате аварии с автобусом в Свердловской области

Под Первоуральском Свердловской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Транспортное средство съехало в придорожный кювет и завалилось на бок. Это привело к травмированию одной из пассажирок.

По предварительной информации, в салоне автобуса находились семь пассажиров вместе с 44-летним водителем. В результате инцидента одна женщина получила повреждения, потребовавшие оказания медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, установили, что водитель находился в трезвом состоянии. Предварительной причиной ДТП названо превышение скорости движения на скользкой проезжей части.

Как выяснилось, водительский стаж водителя по категории D, позволяющей управлять автобусами, составляет всего один год. Этот факт мог повлиять на его способность адекватно оценить дорожную обстановку в сложных погодных условиях.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Пострадавшая пассажирка получила необходимую медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.