В Оренбурге пострадал подросток-пешеход в ДТП

Авария произошла накануне вечером около 20:10 напротив дома № 18, рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По данным ведомства, 15-летний юноша, переходивший дорогу по нерегулируемому переходу, был сбит автомобилем «Лада Веста». За рулем находился 63-летний мужчина.

Подросток получил травмы и был доставлен в больницу. Полиция занимается выяснением всех деталей случившегося.

Ранее в Орске произошла смертельная авария. Водитель «Киа» совершил наезд на переходившую дорогу пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм.