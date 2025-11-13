«КамАЗ» с прицепом столкнулся с легковушкой в Нижегородской области

© В городе N

ДТП с участием грузового автомобиля с прицепом и легковушки случилось в Городецком округе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла 12 ноября в деревне Авдеево. Там 57-летний водитель «КамАЗ» с автоприцепом не уступил дорогу Kia Picanto. Машины столкнулись. Одной из причин произошедшего мог стать сильный туман.

В результате 53-летняя женщина, которая находилась в салоне легковушки, получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

