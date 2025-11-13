Пьяный водитель протаранил забор частного дома в Нижегородской области

© В городе N

Водитель легкового автомобиля пострадал, врезавшись в забор в Выксе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел 12 ноября. На территории рабочего поселка Ближне-Песочное 43-летний автомобилист за рулем «Нива» не справился с управлением и вылетел на обочину. В результате мужчина протаранил забор одного из домов.

Водителя госпитализировали с травмами в местную больницу. Уточняется, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

