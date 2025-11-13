В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля

Пенза, 13 ноября – PenzaNews. Мужчина 1978 года рождения госпитализирован после наезда на него автомобиля «ВАЗ-21041-20» в Октябрьском районе Пензы.

© ИА PenzaNews

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на улице Ударной вечером 12 ноября, за рулем находился мужчина 1986 года рождения.