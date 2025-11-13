В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Пенза, 13 ноября – PenzaNews. Мужчина 1978 года рождения госпитализирован после наезда на него автомобиля «ВАЗ-21041-20» в Октябрьском районе Пензы.
Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на улице Ударной вечером 12 ноября, за рулем находился мужчина 1986 года рождения.
«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.